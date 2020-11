Trump mogelijk niet bij inauguratie Biden

Familie Nederland­se coronapa­tiënt was in ziekenhuis toen Duitse arts hem ‘uit zijn lijden verloste’

26 november De zaak van de vermeende doodslag op een Nederlandse coronapatiënt die op sterven lag in een Duits ziekenhuis neemt bizarre vormen aan. De familie van de 47-jarige Rotterdammer was in de Uniklinik Essen op het moment dat de verdachte narcosearts hem ‘uit zijn lijden verloste’, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) in Essen.