Trump laat zich testen en gaat publiek niet in bij gevaar op besmetting

De president en zijn vrouw Melania testten ruim een week geleden positief op het virus en het ging snel zo slecht met Trump dat hij naar een ziekenhuis even buiten Washington werd overgebracht. Hij is daar volgens artsen en medewerkers in het weekend weer helemaal hersteld. Hij kan volgens zijn entourage tien dagen na zijn besmetting weer op verkiezingscampagne.



Trump wil naar eigen zeggen zaterdag naar Florida en zondag naar Pennsylvania. Als de artsen het na de tests van vrijdag goed vinden, kan hij gaan pakken. Volgens McEnany denkt de lijfarts van Trump dat de president zaterdag op verkiezingspad kan gaan. McEnany is zelf ook besmet geraakt, net als rond de vijftien Republikeinen rond Trump.



Vanavond verschijnt Trump, die gisteren weigerde om deel te nemen aan een virtueel debat met zijn rivaal de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, volgens Amerikaanse media voor het eerst sinds zijn besmetting in een vraaggesprek rechtstreeks in beeld. Hij wordt dan door de presentator en arts Marc Siegel over zijn gezondheid en andere zaken aan de tand gevoeld.