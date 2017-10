'Trump laat JFK-documenten openbaar maken'

Kenners speculeren volgens de krant al weken over de vraag of Trump de documenten laat vrijgeven. Het is in 1992 wettelijk vastgelegd dat de miljoenen pagina's tekst uiterlijk op 26 oktober 2017 openbaar gemaakt moeten zijn. Alleen de president heeft de macht om die deadline te negeren en informatie toch geheim te laten houden.



Trump maakte vandaag in een tweet duidelijk dat hij neigt naar het vrijgeven van de laatste nog geheime documenten, al maakte hij nog wel een voorbehoud. De president kan eventueel ook besluiten om sommige documenten te laten redigeren. Experts verwachten volgens The Washington Post overigens niet dat de laatste documenten grote onthullingen bevatten.