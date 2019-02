Trump kondigt tijdens State of the Union nieuwe top met Noord-Korea aan

In zijn State of the Union hamerde de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw op het belang van een grensmuur om de ‘crisis’ aan de grens met Mexico te bezweren. Ook kondigde hij aan dat hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un opnieuw zal ontmoeten op 27 en 28 februari.

Deze ontmoeting zal plaatsvinden in Vietnam, aldus Trump. De Verenigde Staten willen dat de Noord-Koreanen hun kernwapens ontmantelen. De historische top met Trump en Kim in Singapore leidde vorig jaar tot de vage toezegging dat Pyongyang zal toewerken naar de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Tot nu toe is het zo ver nog niet gekomen.

Nadat hij zijn speech was begonnen met een oproep tot eenheid, schakelde hij later over op een favoriet onderwerp: migranten die aan de grens met Mexico volgens Trump illegaal de VS binnenkomen en de veiligheid en welvaart van het land in gevaar brengen. De enige oplossing volgens Trump is een grensmuur. ‘Muren werken en muren redden levens', zei Trump, die het Congres oproept om hem het geld te geven voor de bouw van zijn barrière, die zeker 5 miljard dollar zal kosten.

Het conflict tussen Trump en de Democraten over de muur was een struikelblok in de recente onderhandelingen over de overheidsbegroting. Toen een overeenkomst uitbleef, leidde dit tot een gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheid. De komende weken wordt er opnieuw onderhandeld over de begroting. De Democraten, onder leiding van Nancy Pelosi, voelen nog altijd niets voor een muur aan de grens.