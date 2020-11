‘Trump is de grootste bedreiging van onze nationale veiligheid, een nachtmerrie’

Drama voor rijkste vrouw van Afrika, echtgenoot overlijdt bij duikon­geluk

7:47 De echtgenoot van Isabel dos Santos, de rijkste vrouw van Afrika, is donderdag om het leven gekomen bij een duikongeval in Dubai. Dat bevestigt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de familie. Sindika Dokolo was een van de bekendste verzamelaars van Afrikaanse kunst en een van de meest invloedrijke bestuurders in de Congolese zakenwereld.