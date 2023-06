Trump in rechtbank aangeklaagd om achterhouden geheime documenten, zegt onschuldig te zijn

De Amerikaanse oud-president Donald Trump (76) is dinsdagavond voorgeleid in de rechtbank in Miami om het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Bij aankomst werd hij formeel aangehouden. Het is de eerste keer dat een oud-president op federaal niveau wordt aangeklaagd. Trump gaf voor de rechter aan onschuldig te zijn.

Een camerahelikopter volgt de zwarte SUV die dinsdag een voormalig president en presidentskandidaat naar de rechtbank in Miami brengt. De man op de achterbank, Donald Trump, heeft nog tijd om op sociale media te melden dat hij onderweg is. Binnen zal hij wordeningerekend, zijn vingerafdrukken geven en zijn advocaat tegen de rechter laten zeggen dat hij ‘zeer zeker’ onschuldig is, voordat hij de strafzaak voorlopig in vrijheid mag afwachten.

De aanklacht houdt verband met de vertrouwelijke overheidsdocumenten die werden meegenomen naar zijn landgoed toen hij het Witte Huis verliet. De autoriteiten namen vorig jaar 13.000 overheidsdocumenten in beslag bij een inval in Mar-a-Lago in de staat Florida. Ongeveer honderd ervan droegen het stempel geheim. Trump beweerde eerder dat hij die classificatie eraf heeft gehaald toen hij nog president was, maar daarvoor leverde hij geen bewijs.

Het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een voormalige president te maken krijgt met een federale aanklacht. De aanklacht bevat 37 strafbare feiten met onder meer zaken als obstructie, samenzwering en valse verklaringen. Hoewel precieze details nog niet bekend zijn, is een van de punten ook het moedwillig achterhouden van nationale defensiegeheimen, een overtreding van de spionagewet.

,,De corrupte regering van Biden heeft mijn advocaten laten weten dat ik ben aangeklaagd, schijnbaar vanwege de dozen-hoax”, schreef Trump begin juni op het platform Truth Social. Hij schreef verder dat hij gesommeerd is om dinsdag bij de rechtbank in Miami te verschijnen. De zitting vond achter gesloten deuren plaats.

Volledig scherm Eerder op dinsdag verzamelden zich voor- en tegenstanders van Trump zich bij het gerechtsgebouw in Miami. © ANP / EPA

Voor- en tegenstanders

Buiten de rechtbank houden politiemensen honderden supporters nauwlettend in de gaten. De autoriteiten zijn op alles voorbereid, volgens de burgemeester van Miami. Ze letten onder meer op online oproepen om te komen demonstreren. Onder meer de lokale Proud Boys, een extremistische groep, hadden plannen voor een protest. Enkele leden zijn veroordeeld voor deelname aan de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Trumps bondgenoten zetten hem neer als slachtoffer van het ministerie van justitie van Joe Biden, die zich ook weer kandidaat heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen. Trump wordt overigens vervolgd door een speciaal benoemde aanklager die grotendeels onafhankelijk werkt van het ministerie. Een jury van burgers heeft de bewijzen bekeken en geoordeeld dat er voldoende reden is voor de aanklacht.

Maar sommige bondgenoten van de oud-president reageerden al met agressieve retoriek. Congreslid Andy Biggs uit Arizona, bijvoorbeeld, sprak op Twitter van een ‘oorlogsfase’. ‘Oog om oog', schreef hij onheilspellend. Collega Clay Higgins uit Louisiana leek in een cryptisch bericht zelfs militaire instructies te geven aan volgers. ‘Riemen vast, 1/50k ken je bruggen', schreef hij, volgens kenners verwijzend naar de schaal waarop militaire landkaarten getekend zijn. ‘We gebruiken de grondwet als ons enige wapen. Vrede, wacht af', voegde hij twee dagen later toch toe.

Een van Trumps schoondochters, Kimberly Guilfoyle waarschuwt op Instagram dat ‘vergelding op komst’ is. ‘Als je president Trump wilt pakken, moet je langs mij en 75 miljoen Amerikanen zoals ik. En ik zal je vertellen, de meesten van ons zijn leden van de NRA', zei Kari Lake, een politicus uit Arizona die wel gezien wordt als potentiële vicepresidentskandidaat in Trumps nieuwe campagne. De NRA is een lobbyclub voor wapenbezitters. Maandag benadrukte Lake in de podcast van een veroordeelde oud-adviseur van Trump toch nog dat protest vreedzaam moet zijn.

Volledig scherm Donald Trump. © Reuters

Vrees voor politiek geweld

Protesten in Miami verlopen vooralsnog zonder problemen, maar de vrees voor politiek geweld rond de vervolging van Trump blijft. Ongeveer 4 procent van de Amerikaanse bevolking - 12 miljoen mensen - meent nog altijd dat geweld geoorloofd is om Trump weer aan de macht te krijgen, volgens recent onderzoek van de Universiteit van Chicago. Vorig jaar trok een man in Ohio al gewapend naar het lokale FBI-kantoor, uit woede over een huiszoeking bij Trump waarin de geheime documenten werden gevonden. Deze aanvaller werd gedood door de politie.

‘Tot in Miami dinsdag’, schreef Trump zelf in hoofdletters op zijn eigen online platform, Truth Social. Zo’n bericht waarin hij zijn aanhangers opriep naar Washington te komen leidde in januari 2021 tot de bestorming van het Capitool. Onderzoekers die extremistische groepen online volgen merken nu dat Trumps fanatiekste fans bang zijn voor arrestatie en geloven dat demonstraties opgezet kunnen zijn om hen in de val te lokken.

Trump mocht van de rechter de rechtbank zonder voorwaarden verlaten. Hij wordt door de aanklagers niet als vluchtgevaarlijk beschouwd. Naast Trump moest ook zijn vertrouweling Walt Nauta in de rechtbank verschijnen. Omdat Nauta geen lokale advocaat had, zal zijn voorgeleiding later plaatsvinden. Hij hoefde zich niet uit te spreken over schuld of onschuld.

De zaak tegen Trump zal zich vermoedelijk nog maandenlang voortslepen. Zijn advocaten kunnen eerst procedurele kwesties aankaarten, over de geldigheid van bewijs bijvoorbeeld, of eventuele fouten van justitie. Daardoor kan het tot na de presidentsverkiezingen van november 2024 duren voordat de zaak tot een vonnis komt.

Verloren

Trump was dit jaar al eerder hoofdpersoon in rechtszalen. In mei van dit jaar verloor hij nog een civiele rechtszaak van schrijfster E. Jean Carroll. Toen stelde de jury vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Trump moet zo’n 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) schadevergoeding betalen aan Carroll.

En een maand eerder werd Trump ook ‘gearresteerd’ toen hij de rechtszaal in Manhattan betrad. Dat betrof toen de zaak om het betalen van zwijggeld aan pornoster Stephanie ‘Stormy Daniels’ Clifford. Trump wilde met de betalingen zijn kandidaatuur voor het presidentschap niet in gevaar brengen en deed ze dus met die intentie, stelt justitie. Het zou ook om een overtreding van de regels voor campagnegeld gaan. Trump loog volgens justitie bovendien stelselmatig over de betalingen. Deze zaak is nog niet afgerond.

Volledig scherm © REUTERS