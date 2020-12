Trump houdt ondanks alles hoop: ‘We zijn deze verkiezing aan het winnen’

,,We zijn deze verkiezing aan het winnen", zei Trump tijdens een campagnebijeenkomst in Valdosta in de Amerikaanse staat Georgia. ,,We zullen nog steeds winnen", voegde hij later toe. Volgens de Republikein zijn de verkiezingen gemanipuleerd en is de overwinning van Democraat Joe Biden doorgestoken kaart. Ook beweerde hij opnieuw dat honderdduizenden illegale stemmen zijn uitgebracht. Trump en zijn team hebben dat nooit kunnen bewijzen.

Trump bezoekt Georgia om campagne te voeren voor twee Republikeinse senatoren: Kelly Loeffler en David Perdue. Die nemen het op 5 januari in een tweede stembusgang op tegen Democratische rivalen. Het resultaat kan beslissend zijn voor de meerderheid in de Senaat, nu nog Republikeins.

,,De kiezers in Georgia zullen bepalen welke partij elke commissie bestuurt, ieder stuk wetgeving maakt, elke dollar van de belastingbetaler beheert", aldus Trump. ,,Heel simpel. U beslist of uw kinderen zullen opgroeien in een socialistisch land of dat ze zullen opgroeien in een vrij land.”

Nadat ook een hertelling Trump niet de gewenste meerderheid in Georgia opleverde, hebben zijn advocaten vrijdag een rechtszaak aangespannen om de uitslag ongeldig te verklaren. Dat gebeurde ook in andere staten van de VS, tot dusver zonder succes.