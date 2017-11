Trump houdt hoop ooit vriendschap te sluiten met Noord-Koreaanse dictator

Be­las­ting­uit­spraak Rutte valt verkeerd in België: ‘on­aan­vaard­baar’

11 november De Belgen zijn zwaar ontstemd over uitspraken van Mark Rutte over het Belgisch belastingsysteem. De regering noemt de premier ‘heel slecht geïnformeerd’ en ‘een zeer onhandige reactie in een moeilijk debat in Nederland’.