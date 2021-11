Trump hoeft documenten over Capitool toch nog niet vrij te geven

Peuter gedood door verdwaalde kogel tijdens autorit op Amerikaan­se snelweg

In Amerika is een peuter van nog geen 2 jaar oud het onbedoelde slachtoffer geworden van een schietpartij op de snelweg. Het jongetje werd zaterdagmiddag geraakt door een verdwaalde kogel terwijl hij nietsvermoedend in zijn autostoeltje lag te slapen.

