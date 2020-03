Trump: Harry & Meghan moeten zelf betalen voor hun beveiliging

Trump begint zijn bericht netjes door te stellen dat hij een grote vriend en bewonderaar is van de Britse Koningin en van het Verenigd Koninkrijk. “Er werd gemeld dat Harry en Meghan , die het koninkrijk verlieten, permanent in Canada zouden verblijven. Nu hebben ze Canada verruild voor de Verenigde Staten. De VS zullen echter niet betalen voor hun beveiliging. Dat moeten ze zelf betalen!’’, schrijft de Amerikaanse president.

Amerikaanse media meldden donderdag dat de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan het Canadese Vancouver Island hadden verruild voor Los Angeles aan de westkust van de Verenigde Staten. Dit vlak voor het sluiten van de grens tussen beide landen vanwege het coronavirus.

1,9 miljoen euro

De kosten die nodig zijn om de veiligheid van het paar te garanderen, worden geschat op zo’n 1,9 miljoen euro per jaar. De Canadese premier Justin Trudeau verzekerde het Britse koningshuis ervan dat Canada die kosten op zich zou nemen maar dat veroorzaakte een golf van verontwaardiging op sociale media. De algemene strekking: we vinden het prima als ze hier wonen, maar wij gaan er niet voor betalen! Eind januari tekenden ruim 80.000 Canadezen een petitie tegen het betalen van beveiliging voor het stel. De handtekeningen werden aangeboden aan Trudeau.

Uit onderzoek van Nanos op verzoek van televisiezender CTV bleek begin februari dat zo’n 77 procent van de Canadezen vindt dat de belastingbetaler niet hoeft op te draaien voor de veiligheid van de Britse prins en zijn echtgenote. De Canadezen willen vooral niet betalen omdat Harry en Meghan niet in Canada zijn als vertegenwoordigers van de Britse koningin. Koningin Elisabeth II is het officiële staatshoofd van Canada.

Breder netwerk

Of de beveiligingskosten een rol speelden bij de verhuizing naar de Verenigde Staten is niet bekend. Een bron verklaarde tegenover de showsite Page Six dat de verhuizing al wel gepland was, maar in een stroomversnelling kwam door de plannen van de Canadese premier Justin Trudeau voor het sluiten van de grens vanwege het coronavirus.

,,Deze verhuizing stond al een tijdje op de agenda. Canada was een prima tussenoplossing maar dat was niet de plek waar ze wilden blijven. In Los Angeles hebben ze een breder netwerk, zowel privé als zakelijk. Daarbij is Meghan er opgegroeid en wilde ze graag naar huis’’, zo citeert Page Six. ,,Ze hebben online naar huizen gezocht en starten binnenkort met sollicitaties voor hun beveiligingsteam. Meghan wil graag vanuit huis kunnen werken en wil ook hun vrienden thuis kunnen ontvangen.’’ Een bijkomende reden voor het vertrek naar Californië is dat ze het paar zo dichter bij Meghans moeder en Archies oma Doria Ragland woont.

De verhuizing volgde op het verse nieuws dat Meghan haar eerste baantje had bemachtigd sinds het paar besloot een stap terug te doen in de Britse koninklijke familie. Ze gaat een Disney-documentaire inspreken over olifanten.

