Trump geeft groen licht voor Space Force

Toeristen mijden Venetië na overstro­min­gen

8:12 Het aantal hotelboekingen in de Italiaanse stad Venetië is in een vrije val geraakt na de overstromingen in november, meldt The Guardian. Dat meldt de Venetiaanse vereniging van hoteleigenaren. Sinds de wateroverlast door noodweer is het aantal boekingen met ongeveer 45 procent gedaald.