Trump en EU voeren sancties op tegen Noord-Korea

Trump kondigde eerder vandaag al aan uitgebreidere sancties tegen Noord-Korea te willen nog voor zijn werklunch met de leiders van Zuid-Korea en Japan begon. Hij deed zijn uitspraak in New York, waar hij evenals de andere leiders de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwoonde.



Wat de president precies in gedachten heeft, maakt hij later bekend, zo deelde zijn veiligheidsadviseur Herbert McMaster mee. Trump praat eerst met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In. Later schuift de Japanse premier Abe aan.



Moon liet zich voorafgaand aan de bijeenkomst wat voorzichtiger uit. Hij is uit op een 'stabiele' behandeling van de crisis, zei hij. De vrede mag niet in gevaar komen.