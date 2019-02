Trump dreigt met nieuwe shutdown

Dat zegt hij in een interview met het CBS-programma Face The Nation. Het dateert van eergisteren en wordt vandaag in de VS uitgezonden. ,,Ik haal mijn eisen niet van tafel, ik hou er niet van om dingen van tafel te halen’’, zegt Trump.

Trump was vol lof over zijn regering: ,,De regering doet uitstekend werk om te komen tot een handelsakkoord met China. Ook maak ik binnenkort een datum bekend voor een nieuwe top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, hij staat klaar om een deal met ons te maken.’’

De president ontkende geruchten dat de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op het punt staat op te stappen. ,,Hij heeft absoluut geen plannen om weg te gaan", aldus Trump.

Venezuela

In het interview zegt Trump dat hij een verzoek van zijn Venezolaanse ambtgenoot Nicolás Maduro voor een ontmoeting heeft geweigerd. Ook zei hij dat het sturen van Amerikaanse troepen naar Venezuela ,,een optie’’ is.

De Amerikaanse legerbasis in Irak wil Trump graag behouden. ,,We hebben een vermogen uitgegeven voor de basis daar. Die kunnen we goed gebruiken om Iran in de gaten te houden.

State Of The Union

Trump houdt dinsdag zijn jaarlijkse State Of The Union, de toespraak tot het Amerikaanse Congres waarin de president vertelt hoe het land er in zijn ogen voorstaat.