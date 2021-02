‘Trump doet eerste publieke optreden als oud-president op conservatief congres’

Ongeloof bij eigenaar: 900 jaar oud badhuis ontdekt in Spaanse tapasbar

18 februari In de vloeren en in het plafond van een tapasbar in Sevilla zijn de overblijfselen ontdekt van een eeuwenoud islamitisch badhuis. Dat gebeurde tijdens een complete renovatie van het pand, schrijven diverse Spaanse media. Het gaat volgens archeologen om de belangrijkste Arabische baden uit de 12de eeuw, een ongekende schat.