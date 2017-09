Trump breidt nieuw inreisverbod uit met Noord-Korea en Venezuela

Trump probeerde de afgelopen maanden al diverse keren een inreisverbod uit te vaardigen, maar werd daarbij telkens door rechters teruggefloten. Toen betrof het overwegend moslimlanden. Trump wil hiermee voorkomen dat terroristen zich in de Verenigde Staten zullen vestigen, maar door diverse rechters werd die angst ongegrond verklaard. Over de legaliteit van de maatregel buigt het hooggerechtshof in Washington zich nog.



Dit keer treft het verbod ook Venezuela en Noord-Korea, vanwege de onstabiele politieke situatie daar en het gebrek aan samenwerking met de VS. Volgens een ingewijde reizen er op dit moment overigens nauwelijks Noord-Koreanen naar de VS. Ook Iran, Tsjaad, Libië, Syrië, Jemen en Somalia worden getroffen door het reisverbod.



'Amerika veilig maken heeft voor mij de hoogste prioriteit', schreef Trump na de bekendmaking in een tweet. Hij zei eerder op de dag tegen verslaggevers: 'strenger is beter'. Volgens Amerikaanse functionarissen worden naar verwachting niet alle burgers uit de betreffende landen geweerd. De beperkingen kunnen per land verschillen.