Trump bij eerste rally sinds besmetting: ‘Ik ben immuun, ik zou iedereen wel willen zoenen’

Conflict Nagorno-Karabach Poetin nodigt Armenië en Azerbeid­zjan uit voor overleg

9 oktober De Russische president Vladimir Poetin heeft de buitenlandministers van Azerbeidzjan en Armenië vrijdag in Moskou uitgenodigd voor vredesgesprekken inzake het opgelaaide conflict in de regio Nagorno-Karabach. Het Kremlin maakte in een verklaring bekend dat de gevechten om de omstreden enclave om humanitaire redenen gestaakt moeten worden.