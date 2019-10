Trump bevestigt dood IS-leider Baghdadi

IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is dood. Dat bevestigt de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een toespraak in het Witte Huis. Speciale eenheden voerden op zaterdag een operatie uit waarbij de leider van Islamitische Staat (IS) is omgekomen. Hij zou zichzelf hebben opgeblazen met een bomvest toen de eenheden het gebouw bestormden waar hij zich verborgen hield.

De geheime missie had plaats in het noordwesten van Syrië in de provincie Idlib. Trump zou daarvoor ongeveer een week geleden toestemming hebben gegeven. De locatie die de speciale eenheden zijn binnengevallen, werd al langer in de gaten gehouden. Tijdens de inval kwam het kort tot een schotenwisseling, waarna de IS-leider zichzelf opblies. Ook twee van zijn vrouwen kwamen door de explosie om het leven.

Dat Baghdadi zich in Idlib ophield, is opmerkelijk. Het is het laatste grote rebellengebied in Syrië, maar wordt voornamelijk gecontroleerd door jihadisten van de groepering Hayat Tahrir al-Sham, gelinkt aan al-Qaida, een vijand van IS. Veel IS-deskundigen gingen ervan uit dat Baghdadi zich schuilhield in het grensgebied tussen Irak en Syrië.

Over de gevreesde terroristenleider die zichzelf ‘Kalief Ibrahim’ noemde, is overigens weinig bekend. De echte naam van Baghdadi is Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri. Hij groeide op in Samarra, ten noorden van Bagdad, en is in 1971 geboren.