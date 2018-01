'Trump beval ontslag speciaal aanklager'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in juni vorig jaar het ontslag bevolen van de speciaal aanklager Robert Mueller III, die onderzoek doet naar vermeende Russische inmenging bij de presidentverkiezingen. Tot een ontslag is het nooit gekomen omdat een vooraanstaand jurist van Trump daartegen adviseerde. Die dreigde zelfs met opstappen als Trump Mueller toch zou ontslaan.

The New York Times die het nieuws naar buiten bracht, baseert zich op vier anonieme bronnen die van het voorval afweten. Jurist van het Witte Huis, Donald F. McGahn, zou het ministerie van Justitie moeten vragen om Mueller te ontslaan. Maar volgens de ingewijden liet hij Trump daarentegen weten dat Muellers ontslag catastrofale gevolgen zou hebben voor zijn presidentschap.

Golfclub

Trump wilde Mueller ontslaan nadat bekend werd dat de speciaal aanklager ook onderzoek doet naar de president die de rechtsgang zou hebben proberen te belemmeren. Trump had namelijk eerder FBI-baas James Comey de laan uitgestuurd, die in eerste instantie het Rusland-onderzoek leidde. Comey verklaarde vervolgens dat Trump had geprobeerd hem over te halen het onderzoek naar zijn veiligheidsadviseur te laten vallen, die in verband werd gebracht met de Russen.

Nadat het onderzoek zich ook op Trump richtte, voerde de president verschillende argumenten aan waarom Mueller ongeschikt zou zijn voor de klus. Ten eerste had Mueller in een ver verleden onenigheid met een golfclub van Trump in Sterling Virginia, waarna Mueller zijn lidmaatschap had opgezegd.

Advocatenkantoor