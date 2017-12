Trump acht zich nu 'onverslaanbaar' in 2020

Het besluit van de Amerikaanse Senaat de belastingplannen van Donald Trump te steunen, heeft het ego van de president danig gestreeld. Hij verklaarde zich vanmorgen tijdens een sponsorontbijt in New York ,,onverslaanbaar'' in 2020.

Trump kan de nieuwe belastingwet vermoedelijk nog voor kerst ondertekenen. Daarnaast lijkt er geen eind te komen aan de stijging van de beurs. ,,Tenzij ze iemand hebben die we nog niet kennen, zijn we nu onoverwinnelijk. Een van de redenen is wat er gebeurt met de markten, het zakenleven, de banen'', zei Trump tegen de 450 genodigden, die evenals de Republikeinen in de Senaat belastingverlichtingen toejuichen.

'Nieuwe cijfers'

Trump hield zijn gehoor voor dat er ,,net nieuwe cijfers bekend zijn geworden'' die zijn taxatie van de electorale verhoudingen kracht bijzetten. Op de aard van die informatie ging hij niet in. Het Witte Huis en de Republikeinse partij hadden geen antwoord klaar op vragen op welke cijfers de president doelde.

Dat beurskoersen ook kunnen dalen, wil er vooralsnog niet in bij de economische rasoptimist Trump. Hij zei dat de de positieve ontwikkeling van de oudedagsvoorziening in lijn met de recordhoogtes op de aandelenmarkt een mooie verkiezingsleus is. ,,Een enthousiaste meneer kwam me zojuist bedanken. 'Ik zei, waarvoor?' Hij antwoordde dat zijn pensioen met 40 procent was gestegen. Ik was er zelf niet opgekomen, maar hij gaf me een geweldige slogan voor de campagne: 'Hoe gaat het met uw pensioenregeling?'''

51 voor, 49 tegen

De Amerikaanse Senaat keurde de ambitieuze fiscale hervorming vrijdagnacht goed, een belangrijke overwinning voor president Donald Trump. Het ontwerp – een van de meest ingrijpende belastinghervormingen in de Verenigde Staten sinds decennia - werd na veel allerlaatste amendementen tenslotte met 51 tegen 49 stemmen goedgekeurd.