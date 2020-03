‘Trump aast op Duitse firma die vaccin ontwikkelt en wil exclusieve rechten voor VS’

Oproep Belgische burgemees­ter aan Nederland­se grens-collega’s: stop ‘horecatoe­ris­me’

7:20 Om het ‘horecatoerisme’ van Belgen die de coronamaatregelen in eigen land omzeilen en in Nederland de kroeg ingaan te stoppen, doet de burgemeester van het Belgische Turnhout een dramatische oproep aan zijn Nederlandse collega’s aan de andere kant van de grens: neem de Belgische richtlijnen rond het coronavirus over. Dat schrijft burgemeester Paul Van Miert in een brief die hij maandag zal versturen.