Tropische storm Barry verandert langzaam in een orkaan, Louisiana zet zich schrap

Het National Hurricane Center in de Verenigde Staten classificeert Barry als een orkaan van de eerste categorie. Dat betekent dat de wind wordt geclassificeerd in de laagste categorie. Het is dan ook vooral de verwachte extreme regenval waar inwoners en autoriteiten zich zorgen om maken.

Weerbureau Weerplaza meldt dat de kuststrook van Louisiana de komende uren te maken krijgt met enorm veel regen. Daarnaast komt aan de oostkant van Barry een forse stormvloed op gang waarbij enorm veel water wordt gestuwd richting het vasteland. Ook is er de afgelopen dagen al heel veel regen gevallen waardoor met name in delen van New Orleans en omgeving de boel al flink blank staat.



De Mississippi rivier staat al maandenlang zeer hoog en de afgelopen dagen is er door de hevige regenval weer veel water bijgekomen. De verwachting is dat de rivier wel eens de hoogste waterstand van deze eeuw kan bereiken. In het zwaarst getroffen gebied kan nog 300-400 mm water vallen bovenop het water dat al is gevallen. De verwachte stormvloed kan lokaal oplopen naar 1.5 tot 2.0 meter.

,,Al het water dat op het land valt of al aanwezig is kan niet worden afgevoerd door de stormvloed die haaks op het afvoerwater staat. Men vreest dan ook voor grote overstromingen”, legt Weerplaza uit. ,,Berekeningen laten nu zien dat het water vrijwel net zo hoog kan komen als de de laatste punten in de dammen en waterkeringen die New Orleans moeten beschermen tegen het Mississippi water. Mocht Barry nog iets forser uitpakken dan de laatste verwachtingen dan kan dat desastreus worden voor de stad.”



Verschillende grote evenementen, zoals een concert van The Rolling Stones, zijn afgelast. Mensen wordt gevraagd binnen te blijven. Supermarkten zijn dicht. De afgelopen dagen is massaal water en voedsel ingeslagen omdat men de impact van orkaan Barry nog niet goed in kon schatten. De burgemeester van New Orleans heeft uit voorzorg een avondklok ingesteld vanaf 20 uur vrijdag.

De autoriteiten van Louisiana hebben gisteren meer dan 300 bussen ingezet om de bevolking te vervoeren, meldde gouverneur John Bel Edwards. Daarnaast is ook een 'megaschuilplaats' geopend in Alexandria.

