Tropisch storm zwelt aan tot orkaan: VS zet zich schrap

Burgemeester Mitch Landrieu van New Orleans heeft inwoners van de stad gewaarschuwd voor uitval van stroom en kans op overstromingen. Er worden waterhoogtes verwacht die tussen 1,8 en 2,7 meter hoger zijn dan normaal. Inwoners die in de buurt wonen van zwakke dijken zijn al geëvacueerd. In meerdere zuidelijke staten van de VS is de noodtoestand afgekondigd. De gouverneur van de staat Alabama, Kay Ivey, heeft inwoners in de kustgebieden opgeroepen om een veilig heenkomen te zoeken.

Vernieling

De storm trekt met een snelheid van 35 kilometer per uur noordwaarts, dat is relatief snel en mogelijk gunstig omdat deze dan minder schade kan aanrichten, zegt het Orkaancentrum.



Nate, die deze week al een spoor van vernieling in Centraal-Amerika aanrichtte, heeft daar zeker 25 levens geëist. Twaalf daarvan vielen in Nicaragua, negen in Costa Rica, twee in Honduras en twee in El Salvador. Duizenden mensen raakten dakloos en in meerdere landen is de noodtoestand afgekondigd.