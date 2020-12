Tripje Belgisch echtpaar loopt uit op drama: echtgenoot (50) komt om bij lawine in Zwitserland

Gezinsdra­ma schokt Arkansas: drie meisjes en twee vrouwen dood aangetrof­fen in huis

27 december In een woning in Atkins in de Amerikaanse staat Arkansas zijn vrijdagavond drie meisjes en twee vrouwen in de leeftijd van 8 tot 50 jaar dood aangetroffen. Volgens het bureau van de plaatselijke sheriff zijn de slachtoffers allemaal familie van elkaar, meldt ABC News. Sheriff Shane Jones gaat ervan uit dat de dader een van de doden is.