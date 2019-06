Treurmars ‘verminkte’ Gele Hesjes

Moeder en zussen van drugsbaron El Chapo krijgen Amerikaans visum

15:30 De moeder en twee zussen van de Mexicaanse drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman hebben een humanitair visum gekregen zodat ze hem kunnen bezoeken in de gevangenis in de VS. Dat vertelde de moeder van El Chapo, Consuelo Loera, toen ze de Amerikaanse ambassade in Mexico verliet.