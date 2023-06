Treinongeluk India: zeker 50 doden, bijna 200 gewonden na frontale botsing

Kinderen en jongeren SOS Kinderdorp Suriname jarenlang misbruikt

In een kinderdorp van SOS Kinderdorpen in Suriname zijn in een periode van ruim dertig jaar zeker negentien kinderen en jongvolwassenen op meerdere manieren misbruikt. Onderzoeksbureau Verinorm spreekt in een rapport van seksueel, emotioneel, lichamelijk en financieel misbruik. Het gaat om onder meer verkrachting, verwaarlozing en stok- en zweepslagen.