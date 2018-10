Trein raakt Indiase festivalgangers met hoge snelheid: ruim 50 doden

Wiki­leaks-oprichter Assange begint zaak tegen ‘gastheer’ Ecuador om nieuwe huisregels

20:44 WikiLeaks-oprichter Julian Assange verblijft al ruim zes jaar in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Assange, ooit de strijder van het vrije woord, slijt zijn dagen in een kleine kamer. Grotendeels verstoken van de buitenwereld. Deze week maakte zijn Zuid-Amerikaanse ‘huisbaas’ zijn verblijf een stuk onprettiger, door de huisregels aan te scherpen. Assange pikt de inperking niet en stapt naar de rechter.