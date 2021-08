Transportvliegtuig dat Nederlanders moest evacueren uit Kaboel opgestegen zonder landgenoten

Na­vo-top­man: ‘Ineenstor­ting’ Afghanis­tan is eigen schuld

16:26 De tragedie die zich momenteel afspeelt in Afghanistan is het gevolg van ‘een zeer plotse ineenstorting van het Afghaanse politiek en militair leiderschap’. Met die woorden legt Navo-topman Jens Stoltenberg de schuld voor het Afghanistan-drama in Kaboel, in plaats van in Brussel of Washington.