Transavia-toestel krijgt klapband bij landing, Franse luchthaven tijdelijk dicht

Poeder­brief bezorgd bij Von der Leyen: medewerker in isolatie, verdieping EU-hoofdkwar­tier ontruimd

De werkplek van de voorzitter van de Europese Commissie is vrijdag ontruimd na de vondst van een brief met een verdacht poeder. Een medewerker van Ursula von der Leyen die de brief in handen heeft gehad is in isolatie geplaatst. De brief wordt onderzocht.

30 september