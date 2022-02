Tragedie met Spaans vissersschip bij Terranova kost tien levens, nog elf vermisten

In het havenstadje Marín, aan de zee-inham van Pontevedra, wacht iedereen op het nieuws van de andere kant van de Atlantische Oceaan, waarvan gevreesd wordt dat het heel slecht nieuws zal zijn. En ook in de dorpjes Cangas, Moaña en Bueu aan die woeste kuststreek in het noordwesten van Spanje verdween in een slapeloze nacht de hoop op een goede afloop.

De Villa de Pitanxo, een grote vriestrawler van 50 meter lang, 1120 ton aan capaciteit en met 24 bemanningsleden aan boord, verdween dinsdag in de hoge golven bij Newfoundland, zo’n 3000 kilometer van de thuishaven. Al sinds de zestiende eeuw trekken de Galicische en Portugese vissersvloten zo ver weg om kabeljauw en heilbot te vangen op de vruchtbare, vrij ondiepe Grand Banks voor de kust van Canada.

Onderkoeling

Quote Ik kan me geen grotere tragedie in onze plaats herinneren Burgemeester van Marín Vannacht heeft de Canadese kustwacht, samen met enkele andere Spaanse vissersschepen, drie mensen kunnen redden en tien doden geborgen. Zij bevonden zich aan boord van twee reddingssloepen; bij de overlevenden waren de kapitein en zijn neef, de anderen zijn vermoedelijk door onderkoeling om het leven gekomen. Het is koud in het water bij Newfoundland, en het weer slecht. Drie andere sloepen werden leeg aangetroffen. Hoge golven en een minimaal zich bemoeilijken de zoektocht naar de elf vermisten.



,,Ik kan me geen grotere tragedie in onze plaats herinneren,” zei de burgemeester van Marín tegen de lokale media. En dat terwijl de streek weet hoe het is om vissers te verliezen. Net boven Pontevedra begint de kuststreek die niet voor niets de Costa da Morte, de kust des doods, heet.

Noodlot

Het grootste deel van de ongelukken – schipbreuk, over boord geslagen bemanningsleden – gebeurt voor de Galicische kust zelf, met kleinere schepen dan de nu verongelukte, robuuste Villa de Pitanxo. Die was op zo’n 400 kilometer voor de kust van Terranova aan het werk toen het noodlot toesloeg; het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd; de kapitein had nog wel een noodsignaal kunnen sturen voordat hij het zinkende schip verliet. In de zee zijn brokstukken aangetroffen.

Aan boord waren elf bemanningsleden uit Galicië zelf, naast twaalf Peruaanse en Ghanese vissers – de meeste met de Spaanse nationaliteit en al lange tijd woonachtig in Galicië – en een Spaanse wetenschapper. ,,Het moet ongelooflijk zwaar zijn om je vrienden te zien sterven,” zei Sara, partner van Eduardo Rial, een van de overlevenden, tegen het persbureau Efe. ,,Ze brengen meer tijd met elkaar door dan met ons, met hun families.”

De vrienden en familieleden van de vissers vermoeden dat de bemanningsleden wel de reddingssloepen hebben kunnen bereiken, maar dat zij, doorweekt op de wilde zee en bij temperaturen rond het vriespunt, zijn overleden aan hypothermie, wanneer de lichaamstemperatuur vanwege onderkoeling langere tijd tot ver onder de 35 graden daalt.

‘Heilbotoorlog’

Galicië is de vissersregio van Spanje bij uitstek, met de grootste vloot, die alle uithoeken van de Atlantische Oceaan opzoekt. Dat leverde in 1995 een conflict op met Canada, dat de Spanjaarden ervan beschuldigde binnen haar territoriale wateren te vissen. Een Galicisch schip werd door de Canadese kustwacht in beslag genomen, wat tot de ‘heilbotoorlog’ leidde, een diplomatieke rel waarbij ook de EU betrokken raakte. Sindsdien zijn de regels voor Europese vissers strenger geworden.

In die tijd waren al beperkingen opgelegd aan het vissen op kabeljauw – van sommige soorten was begin jaren 90 door overbevissing nog slechts 10 procent van de originele populatie in de Grand Banks bij Newfoundland aanwezig. Tot die tijd vingen Europese vissersboten, een groot deel afkomstig uit Galicië, tot wel 300.000 ton aan kabeljauw; nu is er nog maar 573 ton toegestaan. De Villa de Pitanxo is daardoor nog maar een van de twintig Galicische schepen die uitvaren naar de westelijke Atlantische Oceaan, en daarvandaan behalve een beetje kabeljauw vooral heilbot op de lange weg mee naar huis neemt.

