Tourwinnaar (39) gaat los in Disneyland Parijs: 'Mickey Mouse is een pedofiel en een klootzak!’

Een woordvoerder van Wiggins bevestigt dat de beelden echt zijn. ,,Bradley is teleurgesteld dat de video is gelekt door iemand waarvan hij dacht dat het een vriend was”, vertelt hij tegen de Britse tabloid The Sun , dat heeft besloten de precaire beelden niet vrij te geven.

‘Rot op Disneyland!’

Een anonieme bron verklaarde over de video: ,,Brad heeft een vreemd gevoel voor humor en zat te geinen met een vriend. Hij wilde niet shockeren.” De vader van drie was in het park om Kerstmis te vieren. Saillant detail is dat Wiggins een paar dagen voor de jaarwisseling op Instagram nog een foto plaatste met niemand minder dan Mickey Mouse aan zijn zijde.

Prijzen

In 2012 won Wiggins als eerste Brit ooit de Ronde van Frankrijk. Hij sleepte in totaal acht olympische medailles in de wacht, waaronder vijfmaal de gouden plak. Wiggins werd geridderd in Queen’s Honours List en verkozen tot BBC Sports Personality of the Year 2012. Hij stopte vier jaar geleden met fietsen. In 2018 raakte de Brit nog in opspraak nadat hij de gevallen wielerheld Lance Armstrong ‘de perfecte Tourwinnaar’ noemde.