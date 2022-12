Topman failliete cryptobeurs FTX opgepakt op de Bahama's

Mogelijk fraude

FTX ging failliet omdat het bedrijf niet genoeg geld had om de tegoeden van gebruikers terug te kunnen betalen. Dat kwam onder meer omdat 10 miljard dollar aan klantentegoeden in het geheim van FTX naar investeringsfonds Alameda, dat eveneens van Bankman-Fried was, werd overgeheveld. Daar kwam het vast te zitten in investeringen. Mogelijk is daarbij fraude gepleegd. Een groot deel van dat geld is sindsdien verdwenen.