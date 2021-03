Topman Boskalis: ‘Als het meezit, is schip Suezkanaal na het weekend los’

video Ernstige watersnood in Australië: twee doden, huizen beschadigd en plaag van dodelijke spinnen

24 maart De watersnood in Australië heeft het leven gekost aan zeker twee personen. Het gaat voor zover bekend om de eerste slachtoffers van het natuurgeweld in deelstaat New South Wales. Premier Gladys Berejiklian van dat gebied had eerder op de dag nog gezegd dat het een ‘gewoon een wonder is’ dat er nog geen doden waren gevallen.