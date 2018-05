Topman Air France-KLM Janaillac stapt op

'OPCW-ex­perts terugge­keerd uit Douma na onderzoek naar gifgasaan­val'

17:11 Experts van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) hebben hun missie afgerond in de Syrische stad Douma. Ze namen daar monsters en spraken met getuigen om vast te stellen of een aanval is uitgevoerd met chemische wapens.