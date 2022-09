Topbestuurder Beyond Meat gearresteerd na beet in neus

oorlogsmisdaad Nabestaan­den van vliegtuig dat door Iran uit de lucht werd geschoten naar strafhof Den Haag

Nabestaanden van slachtoffers van het Oekraïense passagiersvliegtuig dat in 2020 kort na vertrek in Iran uit de lucht werd geschoten, stappen naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat meldt The Guardian. In de Britse krant beschuldigen ze Iran van een oorlogsmisdaad, plundering van eigendommen, het verwisselen van stoffelijke resten en doodsbedreigingen.

14 september