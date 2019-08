Tomorrowland-dealer (23) uit Australië krijgt drie jaar cel

De verdachte was op op 25 juli op de camping druk in de weer met zijn gsm, toen de politie hem in de gaten kreeg Agenten volgden de twintiger en zagen hoe hij aan een festivalganger een zakje overhandigde en er geld voor kreeg. Achteraf bleek het om vijf xtc-pillen te gaan.



Dario B. werd staande gehouden en was in het bezit van 50 euro. In zijn tent werden verschillende drugs aangetroffen: 26 xtc-pillen, 13 dosissen lsd, 48 gram ketamine, 17 gram cocaïne en 27 gram hasj. De politie vond ook een geldsom van ruim 9.000 euro.



Dario B. gaf toe dat het de opbrengsten van drugsverkoop betroffen. Hij zei er meteen bij dat hij tijdens het eerste weekend van Tomorrowland ook had gedeald.