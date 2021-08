Tom (25) slachtoffer van antihomogeweld in België: ‘Zijn zoontje zat gewoon naast hem’

Video Overstro­min­gen, tientallen doden en vermisten door noodweer in de VS

9:21 Noodweer in de Amerikaanse staat Tennessee heeft aan ten minste 22 mensen het leven gekost, meldt The New York Times. Ook zijn er volgens de Amerikaanse krant zeker vijftig mensen vermist, nadat hevige regenval tot overstromingen leidde. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen, bevestigen autoriteiten, onder wie een pas zeven maanden oude tweeling.