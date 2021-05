Toestand van 5-jarige Eitan is verbeterd: ‘Hij heeft voor het eerst lichte voeding gegeten’

De toestand van de 5-jarige Eitan, het jongetje dat het ongeval met de kabelbaan in het noorden van Italië als enige heeft overleefd, is weer wat verbeterd. Hij heeft voor het eerst lichte voeding gegeten, meldt het kinderziekenhuis in Turijn vanavond. Uit voorzorg blijft de Israëlische jongen wel op de intensive care. Zijn tante en oma zijn aan zijn zijde.

Volledig scherm Bij het kabelbaandrama vielen veertien doden. De 5-jarige Eitan is de enige overlevende. © EPA Het dramatische ongeval vond vorige week zondag plaats in Stresa, aan het Lago Maggiore, in de Noord-Italiaanse regio Piëmont. De bewuste kabelbaan verbindt het dorpje met de Mottarone, een berg op bijna 1.500 meter hoogte die een spectaculair uitzicht biedt over de Alpen.



Maar vorig weekend gebeurde het ondenkbare. Een kabel knapte, waardoor de cabine zowat driehonderd meter voor het eindpunt op de top naar beneden stortte. Veertien mensen kwamen om het leven, onder wie de ouders, het 2-jarige broertje en de overgrootouders van Eitan.

Hoopgevend

De 5-jarige jongen overleefde maar raakte ernstig gewond bij het ongeval en werd in een kunstmatig coma gebracht. In de dagen erna is het proces van ontwaken langzaam maar zeker in gang gezet en kwam hij steeds meer bij bewustzijn. Eerst opende de kleuter enkel heel af en toe zijn oogjes, om dan weer weg te zakken in een diepe slaap. Intussen is Eitan wat vaker bij bewustzijn. Sinds donderdag kan hij weer zelfstandig ademen.

Vandaag - exact een week nadat hij in het ziekenhuis werd opgenomen - is er een volgende belangrijke en hoopgevende stap: ,,De toestand van Eitan verbetert aanzienlijk”, laat zijn dokter in een nieuwe medische update weten. ,,Voor het eerst is hij zacht en licht voedsel aan het eten.”

Voorlopig blijft de jongen op de intensive care, maar als er de komende dagen geen complicaties zijn, mag hij de afdeling verlaten.

Volledig scherm Het Regina Margherita-ziekenhuis in Turijn, waar Eitan verblijft. © EPA

Tante en oma

De tante en oma van Eitan zitten aan zijn bed en krijgen hulp van een psychologisch team om hem te helpen verwerken wat er gebeurd is. Gisteren liet het hospitaal weten dat de jongen tot nu toe enkel te horen heeft gekregen dat hij in het ziekenhuis ligt en daar enkele dagen geslapen heeft. Hij heeft gevraagd waar zijn mama en papa zijn. Hij weet nog niet dat ze dood zijn.

Zijn overleden familieleden zijn al overgebracht naar en begraven in Moshav Avi’el, een dorp ten noordoosten van Tel Aviv. Op foto’s zijn de kisten van vader Amit Biran (30), moeder Tal Peleg (26), broertje Tom (2) en overgrootouders Itshak Cohen (82) en Barbara Cohen Konisky (70) te zien. Het gezin was zes jaar geleden van daar naar Italië verhuisd, waar de vader van Eitan geneeskunde studeerde. De overgrootouders waren op bezoek bij het gezin. De tocht met de kabelbaan had een mooi familie-uitje moeten zijn.

In heel Piëmont werd vanmiddag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de tragedie. In het dorp Stresa was het stil en vlaggen wapperden halfstok. ,,De dag van het ongeval zullen we nooit meer vergeten”, zei regiopresident Alberto Cirio op sociale media.

Volledig scherm © EPA

Geknoeid met noodrem

Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Kort voor de top zou een kabel het om een nog onduidelijke reden hebben begeven, waardoor de cabine naar beneden stortte. Een noodrem die het ongeval had moeten voorkomen, bleek niet te werken. Vermoed wordt dat die noodrem werd uitgeschakeld om storingen in de dienstverlening te voorkomen. Er zou een klem op de rem gezet zijn die eigenlijk enkel tijdens onderhoud mag worden gebruikt.

Drie mannen waren opgepakt, twee van hen zijn weer vrijgelaten. Een derde, het diensthoofd van de kabelbaan, staat onder huisarrest.

Volledig scherm © AP