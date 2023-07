Toestand Israëlische premier Netanyahu 'goed' na plaatsing pacemaker

Update/met video Duitse burgemees­ter: Alles wijst erop dat ‘loslopende leeuwin’ een wild zwijn is

De ‘loslopende leeuwin’ die Duitsland sinds gisteren in de ban houdt, is zeer waarschijnlijk een wild zwijn. Dat heeft de burgemeester van Kleinmachnow, een landelijke gemeente onder de rook van Berlijn, vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De zoektocht was al sinds donderdagochtend bezig, nadat er beelden waren opgedoken van een loslopende ‘leeuw’.