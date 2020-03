Toeristenmagneet Barcelona is een spookstad geworden

Julio López werkt al veertig jaar op de Ramblas, in zijn grote kranten- en souvenirkiosk. Het is 11.00 uur, dinsdagmorgen. ,,Ik heb veel, heel veel gezien in die veertig jaar, in alle kleuren en maten, maar dit nog nooit,” zegt hij vanachter de tijdschriften en prullaria. In augustus 2017 reed een terrorist in een busje voor hem langs, over de volle wandelpromenade. Veertien mensen kwamen hierbij om. ,,Maar zelfs toen was de Ramblas de dag na de aanslag weer vol met mensen. Zo leeg als nu? Zelfs niet om 04.00 uur ’s nachts, in de tijden dat we 24 uur waren geopend.”