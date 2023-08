Toeristen verbijsterd over verbod op meebrengen van eigen voedsel naar Italiaanse privéstranden

Italiaanse badgasten hebben al laten weten de nieuwe maatregelen niet te zullen pikken en in opstand te komen, zo meldt de Italiaanse krant La Repubblica. In het toeristische Puglia bijvoorbeeld zijn al nauwelijks openbare stranden te vinden en dus zijn bezoekers vaak aangewezen op de privéstranden. De eigenaren van de strandtenten - en dat aantal groeit hard - vragen almaar hogere prijzen voor het eten en drinken dat ze op hun terras en op de ligbedjes serveren. Zo kost een eenvoudige salade in de gemiddelde strandtent aan de Adriatische kust al snel 25 euro. En ook de prijs van de ligbedjes gaan hard omhoog. En nu komen de exploitanten dus ook nog eens met een verbod op het meenemen van eigen eten en drinken.

,,Voor een normale dag aan het strand is een gezin zo’n 250 tot 300 euro kwijt’’, reageert Dario Durso, een advocaat uit de Italiaanse stad Bari, verontwaardigd. ,,Daarnaast zijn er steeds minder publieke stranden te vinden. Het gaat echt te ver dat exploitanten badgasten gaan verbieden om zelf eten en drinken mee te nemen. Ze kunnen het gewoon niet maken, ze hebben het recht niet.’’

Picknicken

Exploitanten benadrukken dat de controles in de praktijk helemaal niet zo streng zijn. ,,Picknicken is hier inderdaad niet toegestaan’’, geeft Michele Colella, eigenaar van strandtent Lido Calaerna, toe. ,,Grote koelboxen voor groepsbijeenkomsten mogen ook niet. Heb je die wel mee, dan kun je die afleveren bij de directie. Maar als je slechts een snack, een drankje of een kleine koeltas meeneemt, dan knijpen we een oogje dicht.’’

Resi Tassiello van Maredentro in Bari bevestigt dat. ,,Bij ons is het niet toegestaan om eigen glazen en blikjes mee te nemen, of bijvoorbeeld hele ovenschotels. Maar daar gaan we niet op controleren, dat lijkt mij vanzelfsprekend. We rekenen op de goede manieren van ons publiek.’’

Streng

Er zijn ook uitbaters die het verbod op meegebracht voedsel wél strikt naleven. Zo wordt bij Lido Ottagono in de plaats Savelletri nadrukkelijk aangegeven dat het ‘ten strengste verboden is om eten en drinken van buitenaf mee te nemen’. Ook bijvoorbeeld Lido Spiaggia Verde in Barletta wijst gasten erop dat ‘het niet is toegestaan om voedsel, dranken en koeltassen van welke aard ook mee te brengen’.

De kwestie doet zich ook voor in Pozzuoli in de regio Campania, waar badgasten bij de ingang van veel strandtenten zelfs worden gecontroleerd op het meebrengen van voedsel van huis. Badgasten schreven daarop onlangs een brief naar de burgemeester van de stad, Gigi Manzoni, waarin ze hem verzochten een ‘dringende interventie’ aan te vragen tegen de uitbaters die zich schuldig maken aan zulke controles.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: