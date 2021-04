Toeristen vanaf juni weer welkom in Frankrijk

Twee weken later, op 19 mei, gaan de terrassen, musea en winkels weer open. Overal gelden wel maximale aantallen bezoekers. Er wordt ook alleen versoepeld in departementen waar minder dan 400 geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners zijn. In Parijs is dat nu nog 420 op 100.000.



Drie weken daarna, op 9 juni, mogen cafés en restaurants, onder voorwaarden, binnen weer gasten ontvangen. Er mogen dan ook weer concerten en voorstellingen worden gehouden voor een publiek van maximaal vijfduizend mensen. Eind juni worden de laatste beperkende maatregelen opgeheven, inclusief de avondklok.



De president maakte bekend dat buitenlandse toeristen straks weer welkom zijn, op voorwaarde dat ze een vaccinatiepaspoort bij zich hebben. Daarin staat of de eigenaar is gevaccineerd, getest is of antilichamen heeft. Macron gaf geen details over dat paspoort of over de controle erop, bijvoorbeeld voor Nederlanders die met de auto op vakantie komen.