Toeristen ontvluchten Spanje om ‘staat van alarm’: ‘Zoiets nog nooit gezien’

Het land gaat maandag om 8 uur ’s morgens, als die noodwet voor minimaal vijftien dagen van kracht wordt, echter niet volledig op slot, maar de burgers mogen zich dan nog nauwelijks op straat vertonen. Het openbare leven wordt, mede door het sluiten van winkels en horeca, vrijwel volledig stilgelegd.



,,Het is niet normaal, we zijn voortdurend ingehaald door campers, die ook behoorlijk hard reden. En de parkeerplaatsen onderweg stonden er vol mee. Iedereen wilde zo snel mogelijk de grens over”, vertellen Emmy en Peter uit Zaanstad, die in het Catalaanse kustplaatsje Vilanova i la Geltrú op vakantie waren en inmiddels over een Franse snelweg rijden.



Hun eigen vakantie zat er al op, dus hun terugreis was gepland; maar ze merkten dat gisteren en vooral vanochtend enige paniek ontstond op de camping waar ze verbleven. ,,We hoorden dat de regering in vergadering was en dat die de noodtoestand zou uitroepen. Op een gegeven moment ging het verhaal dat om één uur alle grenzen dicht zouden gaan. Veel mensen zijn direct vertrokken.”



Vanuit Vilanova is het ruim twee uur rijden naar de grens. Veel campers komen van iets zuidelijker, de Costa Blanca bij Valencia en Alicante, waar elke winter massale parkeerplaatsen met soms honderden campers zijn ingericht.