Toeristen kunnen hotel niet meer betalen en verstoppen zich maand lang in grot in India

Spaanse politie arresteert ‘een van de meest gezochte buitenland­se IS-strijders’

15:34 In het zuiden van Spanje is een strijder van de islamitische terreurbeweging IS gearresteerd. Volgens Spaanse media gaat het om een van de meest gezochte buitenlandse IS-terroristen van Europa. Hij werd opgepakt tijdens een anti-terrorismeoperatie in de stad Almería.