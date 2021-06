Toeristen in Frankrijk weer welkom en amper controle voor automobilisten

VIDEO Laatste uitspraak Joegosla­vië Tribunaal: pleegde Mladic een of twee keer genocide?

13:54 Ratko Mladic hoort vandaag niet alleen of zijn veroordeling voor genocide blijft staan, maar ook of hij er nóg eentje aan zijn broek krijgt. Hoewel het Joegoslavië Tribunaal allang is gesloten, is er nog geen uitspraak gedaan in het hoger beroep van hemzelf én de aanklager.