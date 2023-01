Toeristen gewaarschuwd voor gewelddadige confrontaties tussen taxi’s en Uber in Cancún

UPDATE / Met video Verdachte mas­sa-schietpar­tij Californië dood aangetrof­fen in busje

De man die ervan wordt verdacht afgelopen weekend zeker tien mensen te hebben doodgeschoten na Chinees Nieuwjaar in Monterey Park bij Los Angeles, is dood aangetroffen in een busje. Het gaat om de 72-jarige Huu Can Tran, van Aziatische afkomst. Volgens de politie heeft hij zichzelf doodgeschoten toen agenten het busje naderden.

23 januari