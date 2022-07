Toeristen geëvacueerd om tientallen bosbranden in Zuid-Europa, dorpsbewoners vluchten per boot in Kroatië

Met videoDe bosbranden in Spanje, Portugal en Frankrijk blijven aanhouden en breiden zich uit. Het is deze dagen op sommige plaatsen dik boven de 40 graden, brandweermensen weten naar eigen zeggen soms niet weten waar ze moeten beginnen met blussen. Ook in Turkije en Kroatië zijn natuurbranden uitgebroken. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, onder wie ook veel toeristen.

In Portugal en West-Spanje woeden momenteel meer dan twintig verschillende branden. Daarbij zijn alleen al in Portugal zo'n 120 lichtgewonden gevallen. Twee mensen, een burger en een brandweerman, hadden volgens de Portugese autoriteiten ernstige verwondingen. In totaal zijn in het land 2300 brandweerlieden in de weer, vooral in het gebied ten noorden van hoofdstad Lissabon.

Ook in regio met huizen van BN’ers

Ook in de toeristische Algarve woeden inmiddels bosbranden. Honderden mensen zijn geëvacueerd omdat het vuur richting enkele dorpen trekt. Onderstaande beelden zouden gemaakt zijn in Quinta do Lago, een paar kilometer ten westen van het vliegveld van Faro. In dit gebied hebben ook veel BN’ers een huis, zoals Louis van Gaal en John en Linda de Mol. De Portugezen kampen al weken met enorme droogte. Al sinds begin deze maand is nagenoeg het hele land ‘ernstig’ tot ‘extreem droog’.

Meer toeristen geëvacueerd

Wegens het gevaar van bosbranden zijn in Zuidwest-Frankrijk 6500 toeristen geëvacueerd van vijf campings. Het gaat om mensen die kampeerden in de regio rond Bordeaux, bij La Teste-de-Buch. Dat is ook niet ver van Dune du Pilat, de hoogste zandduin van Europa. Volgens plaatselijke media is het vuur veroorzaakt door een auto met pech die in brand vloog.

Onder de 6500 geëvacueerde toeristen is ook Vincent van Eck (20) uit Tricht. Hij kreeg met zijn ouders en zusjes een veldbed aangeboden in een sporthal, maar koos ervoor om vannacht in een hotel te slapen. ,,Er was in de hal maar plek voor 1500 mensen, dus ze waren ook erg blij met mensen die zelf een andere slaapplaats regelden", zei hij donderdagochtend.

Hij heeft inmiddels te horen gekregen dat hij in elk geval tot en met zaterdag niet terug mag naar de geëvacueerde camping. Inmiddels is voor het gezin en andere kampeerders een andere camping gevonden, zodat ze toch nog wat aan hun vakantie hebben. ,,Maar ik heb er een hard hoofd in dat we zaterdag terug kunnen. Het ruikt hier nog steeds naar rook en de branden breiden alleen maar uit. Het is zonde van onze spullen, maar het zijn gelukkig alleen maar kleren en eten.”

Ondertussen neemt Frankrijk extra maatregelen. Zo is het afsteken van vuurwerk en barbecueën in tientallen gemeenten verboden, ook al is het vandaag de nationale feestdag. Verder zijn wegen naar sommige hoger gelegen natuurgebieden afgesloten.

Gevlucht in rubberboten

In de Kroatische stad Sibenik maakte Maggy Gerodimos iets vergelijkbaars mee. Daar woedden meerdere branden bij bekende kustplaatsen, zoals Zaton, waar de vlammen meerdere auto’s en een kerktoren hebben gegrepen. Ook zouden er enkele huizen zijn verwoest.

Eén van de branden brak uit op een berg boven het dorp Zaton, waar de Nederlandse Gerodimos op dat moment verbleef in een appartement. ,,Wij zijn relatief vroeg gevlucht en hoorden dat later heel het dorp per boot geëvacueerd is. Wij hebben overnacht in Sibenik wat een stukje verder ligt en veilig is dankzij het water wat de gebieden scheidt. Al regende het ook daar as.”

Volledig scherm Zicht op de bosbranden bij Zaton in Kroatië, gistermiddag rond 15.30 uur. © Maggy Gerodimos

De lokale zender N1 bevestigt het verhaal over dorpsbewoners die geen andere uitweg zagen dan het dorp per rubberboot op zee te ontvluchten. Gerodimos gaat later vandaag terug naar Zaton om spullen op te halen. Daar blijven is geen optie, omdat de elektriciteit is uitgevallen.

Volgens de ANWB heeft de alarmcentrale nog geen meldingen gehad van Nederlanders die hulp nodig hebben na een evacuatie. Ook zijn er nog geen vragen gekomen van reizigers die komende dagen afreizen naar de getroffen gebieden. ,,Ons advies is om zelf contact op te nemen met de camping om te kijken of het veilig is", aldus een woordvoerder. ,,En gelukkig hebben lokale autoriteiten vaak goede protocollen om waar nodig te evacueren.”

Nog altijd niet onder controle

Op een andere plek in het departement, ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Bordeaux, woedt ook een bosbrand. Daar zijn vijfhonderd bewoners van twee dorpen geëvacueerd. In de totale regio rond Bordeaux is inmiddels 4000 hectare natuur afgebrand. In totaal is in het hele land al zo'n 15.000 hectare verbrand. Ter vergelijking: vorig jaar brandde er nog geen 1000 hectare af.

Zo'n duizend brandweerlieden zijn in de weer om het vuur te bestrijden. ,,Het is nog altijd niet onder controle. Maar er zijn ook geen slachtoffers", zegt een vertegenwoordiger van het departement Gironde.

Volledig scherm Brandweermensen in het zuidwesten van Frankrijk. © AFP

Ook branden in Zuidoost-Europa

In Turkije woedde een brand in het Zuidwesten, bij Mesudiye, maar die is inmiddels onder controle. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een elektriciteitskastje. 728 hectare en zeventien huizen in de buurt van de toeristische plek Datca gingen in vlammen op. Met zeker veertien blushelikopters en zeven vliegtuigen lukt het de Turkse brandweer het vuur weg te houden van bewoonde gebieden. Meer dan 3500 mensen moesten geëvacueerd worden. Zeventien mensen raakten gewond.

Vorig jaar woedden er in dit gebied eveneens ernstige branden. Toen kwamen acht mensen en talloze dieren om het leven.

Op het Griekse Samos zijn gisteren twee mensen omgekomen die met een helikopter probeerden een bosbrand te blussen. Hun toestel stortte neer en crashte in de zee, aldus de Griekse kustwacht. Het is niet bekend wat de oorzaak van het ongeluk is. De brand op Samos, ook een toeristisch eiland, is inmiddels wel onder controle.

