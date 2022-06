Toerist gooit elektrische step van Spaanse Trappen, 25.000 euro schade

Slachtof­fers van wapenge­weld aan het woord in Amerikaans Congres: ‘Ik bedekte me met bloed van een klasgenoot om mezelf te redden’

In het Amerikaans Congres werden woensdag in de aanloop naar een debat over wapenwetten emotionele getuigenissen gedeeld door slachtoffers van het wapengeweld. Een 11-jarig meisje dat de recentelijke schietpartij op de basisschool in Texas overleefde, vertelde woensdag in een videoverslag aan het Amerikaans Congres hoe ze zichzelf bedekte met het bloed van een dood klasgenootje om te voorkomen dat ze werd neergeschoten.

3:13