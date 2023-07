Toenemende onvrede onder Israëliërs: ‘Als we zo doorgaan, denk ik dat het land niet kan blijven bestaan’

met video Leeuwin in Berlijn houdt gemoederen bezig: ‘Voor je het weet, sta je oog in oog met gevaarlijk roofdier’

Berlijn is nog altijd in rep en roer vanwege een loslopende leeuwin die de stad onveilig maakt. De Duitse politie zoekt al sinds donderdagochtend vroeg met helikopters naar het roofdier, maar hadden haar begin van de avond nog altijd niet te pakken. Bewoners hebben het over weinig anders. ,,De honden blijven binnen.’’