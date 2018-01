Toch vrijspraak voor man die borsten van date te hard vasthield tijdens de seks

Naast de blauwe plekken had de vrouw naar eigen zeggen ook pijn aan haar schouder en kon ze haar arm moeilijk optillen, schreef The Telegraph. Ze deed aangifte en met succes. ,,Queree raakte een seksueel en intiem deel van haar lichaam aan op een seksuele manier zonder haar toestemming'', oordeelde een lokale rechter op het eiland Jersey volgens Britse media. De seks was wederzijds, maar het grijpen van de borsten was volgens de rechtbank aanranding.



Queree, die volhield niets verkeerd te hebben gedaan, werd veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Daarnaast kwam hij op een lijst met zedendelinquenten te staan, kreeg hij een contactverbod opgelegd en moest hij 2.000 pond (ruim 2.250 euro) ophoesten voor de proceskosten. De hele situatie was een persoonlijk drama voor de man, meende zijn advocaat. Hij moest stoppen met zijn studie Medicijnen en zag zijn doktersdroom in duigen vallen. Daarnaast zou hij moeite hebben om rond te komen. Queree vocht de veroordeling dan ook aan.