‘Toch fijn idee dat de paus aan mij en mijn gezin denkt’

Paus Franciscus presenteert zich nadrukkelijk als lichtend baken in deze moeilijke tijden. Eerder deze week ging hij te voet naar twee kerken in het centrum van Rome om God’s hulp te vragen in de strijd tegen het coronavirus. Op een nu al iconische foto is de Paus te zien terwijl hij, samen met drie bodyguards, over een compleet verlaten Via del Corso, de grote winkelstraat in het centrum van de stad, loopt.